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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..المجلس الانتقالي يباغت كل ابناء الجنوب ويحدد مصير كل ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في الجنوب ويصدر البيان رقم ( 1)

2020/04/28 الساعة 03:23 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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