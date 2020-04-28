شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وتعلميات هامة صادرة عن الصحة السعودية لكل مواطن ومقيم في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصح المتحدث الرسمي للصحة الدكتور العبدالعالي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ‏بوضع الكمامة القماشية كونها الأكثر أماناً وتقلل من الإصابة بالفيروس، كما توصي بذلك المنظمات العالمية، والمراكز الوطنية والمراكز المتعلقة بالأمراض ومكافحتها ومن ضمنها المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوصى بأن تكون الكمامة القماشية مصنوعة من أقمشة قطنية، مؤكًا أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، وأيضًا يجب أن تتناسب بشكل مريح مع جانبي الوجه والذقن، مزودة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، تسمح بالتنفس بأريحية بالرغم من أنها تشمل طبقات متعددة من القماش.

وحذرت الصحة من استخدام الكمامة القماشية لكل من الأطفال الأقل من سنتين، والفاقد للوعي، أو العاجزين، لافتة إلى أن ارتدائها لفترة طويلة أو إعادة استخدامها دون غسيل يؤدي من زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن عند نزع الكمامة القماشية يجب الحرص على عدم لمس العين والأنف والفم عند إزالتها، مع غسل اليدين مباشرة.