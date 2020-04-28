شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خبر هام من وزارة النفط في صنعاء واعلان رسمي عن بشرى سارة للجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفقا للمسوحات الجيولوجية المتعددة التي جرت خلال العقد الأخير وبحسب التقارير الاقتصادية ( المحلية والخارجية ) : تمتلك اليمن مخزون هائل من الثروات النفطية والمعدنية التي لم تكتشف بعد والمتوزعة على عدد من المناطق والمحافظات اليمنية على امتداد تضاريسها المتنوعة .

وكشف وزير النفط والثروات المعدنية في حكومة صنعاء / عبدالله أحمد دارس عن وجود ثروات هائلة من النفط والثروات المعدنية التي قال أنها لم تكتشف بعد . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأوضح دارس لـ YNP أن ثمة محافظات يمنية مثل عمران وصعدة وإب وحجة وذمار مليئة بالثروات المعدنية من ذهب ونحاس وجرانيت وأحجار كريمة متنوعة وأنه لم يجرِ بعد اكتشافها واستغلالها الاستغلال الأمثل .

وأضاف بأن محافظات الجوف والحديدة وحضرموت بها مخزون نفطي هائل لم يستثمر بعد ,

مشيرا بهذا السياق الى امتلاك اليمن مخزون ضخم من الغاز والنفط والمعادن لم يستغل بعد

معلنا بالوقت ذاته عن بشرى لليمنيين بعزم وزارته التنقيب والاستثمار بالنفط والثروات المعدنية بما يخرج تلك الثروات الى الوجود قادم الأيام .