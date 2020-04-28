عـــــاجل : صنعاء تكشف حدث عسكري صاعق والحوثيون على أبواب مدينة مأرب (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - وزع الإعلام الحربي التابع لقوات صنعاء، يوم الإثنين، مشاهد السيطرة على مناطق اللبنات والمزاريق ومناطق أخرى بمحافظة الجوف ضمن “عملية فأمكن منهم”. وأظهرت المشاهد تقدم قوات صنعاء، بعد اطلاعهم على خطة الاقتحام، باتجاه المرازيق الهضبة العليا والسفلى وبئر المرازيق وتمكن مقاتلو صنعاء من استعادة هذه المناطق بالكامل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكشفت سيطرة قوات صنعاء على “تباب اللبنات والمعسكر بالكامل” وفرار من تبقى من العناصر الموالية للتحالف تاركين أسلحتهم وعدتهم غنائم لصنعاء. وحسب الإعلام الحربي فإن القوات الموالية للتحالف حاولت “استعادة السيطرة على المعسكر بالعديد من الزحوفات المكثفة، ولم يتمكنوا من إحراز أي تقدم وتكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد”.

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