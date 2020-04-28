شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول دولة عظمى تزلزل العالم وترعب الشرعية والتحالف وتعلن اعترافها رسمياً بدولة الجنوب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي لجنوب اليمن وإعلان التعبئة العامة في المدن التي يسيطر عليها،ويعلن إدارة ذاتيه للجنوب .. و اعلن مسؤول في الخارجية الروسية في تغريدة له على تويتر، ترحيب بلاده ببيان المجلس الإنتقالي الذي صدر قبل ساعات ووصفه بالجريء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد وقوف ودعم روسيا لمن وصفهم بأصدقائنا القدامى في اليمن الجنوبي.

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