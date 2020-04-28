شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو" الحوثيون يفجرون مفاجأة مدوية لم تحصل منذ بدء الحرب على اليمن ولم تتوقعها دول العدوان والعالم حتى مناصريهم تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" الحوثيون يفجرون مفاجأة مدوية لم تحصل منذ بدء الحرب على اليمن ولم تتوقعها دول العدوان والعالم حتى مناصريهم تفاصيل !

https://media.almasirah.net/uploaded/Videos/2017/10-2017/17-10-2017/shahid/shahd_mnawrh_askryh_dhkhmh_bhdhwr_qadh_aldwlh_17_10_2017.mp4?_=3 جديد اب برس Advertisements ​ في حدث لم يسبق للجيش واللجان الشعبية ان تقوم بمثله منذ 3 اعوام – بدء العدوان على اليمن – تخرجت دفعة عسكرية كبيرة من الجيش واللجان الشعبية متوجهة إلى جبهات القتال، بعدد 3000 مقاتل وهو مالم تتوقعه دول العدوان والعالم الذي يراهن على انتهاء عدد المقاتلين في صفوف الجيش واللجان الشعبية.

حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس سلطان السامعي ومبارك المشن وخالد الديني وجابر الوهباني ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور. وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والمالية الدكتور صالح شعبان، والإعلام احمد حامد والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والاتصالات جليدان حمود جليدان والسياحة ناصر محفوظ باقزقوز والزراعة غازي أحمد علي محسن ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري ..هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الخريجين بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وتزامن تخرجهم مع احتفالات بلادنا بثورة 14 أكتوبر وهي بهذا الزخم المتجسد في الخريجين والمناسبة وبما يبعث على الفخر والاعتزاز وحتمية النصر بعد ثلاثة أعوام من الصمود. وقال “إن هذا التحرك يدل على متانة المؤسسة العسكرية وقدرتها على مواجهة التحدي والتكيف مع طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن”. وأضاف” ” هؤلاء هم من يمثلون الوطن ويتلحفون العلم الوطني ويرفعونه عاليا وغيرهم يتلحفون علم المحتل الإماراتي، وهؤلاء يتدربون على أيدي زملاءهم وغيرهم من المرتزقة يتدربون على أيدي الأمريكان والإماراتيين وهؤلاء نفوسهم غالية لا يبيعونها لأن ثقافتهم ومشروعهم هو النصر أو الشهادة وغيرهم باعوا أنفسهم بثمن بخس دراهم إماراتية وكانوا فيها من الزاهدين”. وأعرب الرئيس الصماد عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة . وأكد أن حكومة الإنقاذ ستعمل على توفير كافة الاحتياجات للدفاع والأمن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن التي يسطر فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية ملاحم بطولية يخلدها التاريخ يوما بعد أخر ورفعت أسم اليمن وصانت الشعب والوطن من العبث والغزو والاحتلال.

كما أكد الرئيس الصماد مواصلة المشوار حتى تحقيق النصر الكامل الذي تقدم في سبيله كل التضحيات وتتخرج هذه الدفع تحت العدوان والاستهداف والحصار منذ ثلاث سنوات ويساندها شعب عزيز بالصبر والثبات والدعم من كل أبنائه وقبائله الحرة العزيزة الأبية.

وكانت قد ألقيت كلمة ترحيبية بالحاضرين عبرت عن السعادة بمشاركة رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس السياسي ورئيس حكومة الإنقاذ وعدد من الوزراء حفل تخرج هذه الدفعة. وقدمت الكلمة نبذة عن الخريجين وطبيعة الأعمال القتالية التي تدربوا عليها والمناورة التكتيكية التي يجرونها بالمناسبة. فيما أكدت كلمة الخريجين التي ألقاها الجندي عبد الملك هاشم شرويد العهد والوفاء لله والوطن والثورات اليمنية ودماء الشهداء والوفاء للجرحى والأسرى من الجيش واللجان الشعبية.

كما أكدت المضي على دربهم حتى يتحقق للشعب اليمني الانتصار والاستقلال الكامل غير المنقوص.

حضر الحفل وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية احمد صالح القنع ومحافظ تعز عبده الجندي ومحافظ ذمار حمود عباد ومحافظ البيضاء علي محمد المنصوري ومحافظ اب عبد الواحد صلاح ومحافظ لحج أحمد حمود جريب ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبداللطيف المهدي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وعدد من القيادات العسكرية.

فيديو .. شاهد تخرج 3000 مقاتل بحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو" الحوثيون يفجرون مفاجأة مدوية لم تحصل منذ بدء الحرب على اليمن ولم تتوقعها دول العدوان والعالم حتى مناصريهم تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.