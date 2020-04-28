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عدن - ياسمين التهامي - مصدر جنوبي يكشف عن اصول عيدروس الزبيدي الشمالية والهدف من إعلانه الإنفصال .. تفاصيل !

كشف موقع يمن فويس المستقل عن مصادر وصفها بالخاصة معلومات جديدة وغير متوقعة عن عيدروس الزبيدي رئيس مايسمى المجلس الإنتقالي الذي أصبح بطلاً شعبياً في محافظات الجنوب. وقالت المصادر ان الزبيدي تعود أصوله الى أحد مناطق محافظات الشمال في محافظة الحديدة . جديد اب برس Advertisements ​ المصادر افادت إن معظم من ينادون بفك الارتباط من أصول شمالية فيما رجحت المصادر إنهم عناصر إنتقامية من مناطق الجنوب. مصادر اخرى ذكرت لـ يمن فويس ان عيدروس الزبيدي ينتمي الى أسرة معظمها مجانيين وانه في حال تعاطي الزبيدي القات يصاب بالهلوسه ولذلك فقد أقدم مؤخرا عن الاقلاع عن تناول القات لهذا الغرض .

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