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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" رامز جلال" يتفاجئ بقرار ايقاف برنامجة لهذا العام المقالب.. وتحويلة للطب النفسي تفاصيل !

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالشكوى التي قدمها رئيس مجلس إدارة الزمالك “مرتضى منصور” إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال.

كما تقدم مرتضى بطلب رسمي لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية يطالبهما فيه بإصدار قرار رسمي لحجز رامز جلال في المستشفى على خلفية برنامجه “رامز مجنون رسمي” الذي يرتكب فيه أفعال تخالف القانون ومجنونة على حسب وصفه..مرتضى أرفق الشكوى الرسمية بمستندات وإسطوانات مدمجة تثبت الادعاءات الموجهة لـ رامز.

جديد اب برس

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لم يتوقف الأمر هنا، بل طالب رئيس مجلس إدارة الزمالك بـ التحقيق مع فريق العمل ومحاسبتهم قانونياً وإيقاف البرنامج عن العرض.

في نفس السياق، صدر بيان من مستشفى الأمراض العقلية يطالب النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل.

من جهة أخرى، يحقق برنامج رامز نجاح كبير عبر السوشال ميديا ويتصدر الترند في كل حلقة تعرض على الرغم من التعليقات السلبية.