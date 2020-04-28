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عدن - ياسمين التهامي - قائد المقاومة الوطنية يتلقى برقية تهنئة من النائب عبد الوهاب معوضة !

تلقى قائد المقاومة الوطنية العميد الركن / طارق محمد عبدالله صالح، برقية تهنئة بمناسبة مرور عامين على انطلاق العمليات الميدانية للمقاومة الوطنية من الشيخ عبد الوهاب معوضة عضو مجلس النواب، قائد مقاومة عتمة محافظة ذمار، ثمن فيها عالياً دور المقاومة الوطنية والتي كان لها شرف التصدي للمليشيات الإجرامية الكهنوتية في الساحل الغربي إلى جانب رفاق السلاح من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية

وتمكنهم من تحرير مساحات شاسعة من محافظة الحديدة وصولًا إلى قلب مدينة الحديدة ، لولا اتفاق ستوكهولم المشئوم الذي كان بمثابة طوق النجاة للمليشيات الانقلابية من هزيمة محققة. وقال النائب معوضة: إننا نشُدّ على أيديكم ونثنّي على موقفكم ودعواتكم المتكررة بوضع أيديكم بأيدي إخوانكم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات الشرف، من أجل الوقوف في خندق واحد وتحت راية واحدة هدفها الرئيسي والأسمى هو هزيمة الكهنوت الإمامي البغيض والانتصار لقيم ومبادئ النظام الجمهوري والثورة السبتمبرية المجيدة. مؤكداً أن الخطوة الأولى لاستعادة كافة مؤسسات الدولة تبدأ بإطلاق عملية شاملة لتحرير الساحل الغربي

جديد اب برس

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