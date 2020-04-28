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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اقوى 6 معاك بين اخطر المفترسات في مملكة الحيوان لولم تسجلها الكاميرات لما صدقها احد (فيديو)

في ظل حياة مفعمة بالمعارك وصراع البقاء ، تعيش الحيوانات في مم

في اطار السنة الكونية التي وضعها الله في كل الكائنات الحية على و

للصراع من اجل البقاء ،

ومن خلال هذا الصراع الابدي تستمر الحياة ويتصاعد ويستمر الهرم الغ

لهذه الكائنات ، فكل وحش ومفترس وكل دابة لها مفترسها واكلها ، حتى

القيامة .

وهنا فيديو يرصد اعنف واشد 6 معارك في مملكة الحيوان بين اقوى

المفترسات الحيوانية ، لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها احد ،

شاهد الفيديو : جديد اب برس Advertisements ​

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