الزبيدي يدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويرفض الاذعان للسعودية ويطلق لأول مرة هذا التهديد المخيف..’’شاهد عيدروس الزبيدي الشجاع ماذا قال وارعب الجميع‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - اطلق رئيس المجلس عيدروس الزبيدي عيدروس الزبيدي تهديد واضح وصريح للقوات السعودية الموجودة في الجنوب . وقال سنعمل كل شيء حتى تصبح لابناء الجنوب دولتهم المستقلة ومن يقف ضدنا فلا شيء ينتظره سوى الموت العاجل .

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد اكدتا ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن حالة الطوارئ في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات، في ظل الجهود المبذولة من قيادة تحالف الشرعية في اليمن لتنفيذ اتفاق الرياض. وطالب التحالف إلغاء أي إجراءات أو آثار تترتب على الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي، كونها مخالفة لما ورد في نصوص اتفاق الرياض، موضحا أن موقف المملكة والإمارات ثابت في اليمن ويتمثل في ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

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