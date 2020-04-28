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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من قبائل شبوة ولا ابين..اشرس قبيلة جنوبية تقصم ظهر قوات الانتقالي وقائد كبير في الحزام الامني ينقلب على المجلس ويوحه خطاب ناري لعيدروس الزبيدي

2020/04/28 الساعة 01:25 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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