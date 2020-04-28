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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..قناة العربية تقطع كل برامجها وتباغت كل اليمنيين بهذا الخبر الصاعق وتكشف الموقف السعودي الرسمي لاعلان الانفصال وقيام دولة جنوبية مستقلة

2020/04/28 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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