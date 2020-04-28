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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر قيادي حوثي يباغت الجميع ويبارك للجنوبيين باعلان دولتهم المستقلة ويوجه هذه الدعوة الخطيرة لأبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في الجنوب (صورة +الاسم )

2020/04/28 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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