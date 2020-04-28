الداخلية تُعمّم أسماء مطلوبين متهمين بالإعتداء على أنبوب الغاز بـ"شبوة"

عمّمت وزارة الداخلية، برقية عاجلة إلى عموم شُرطة المحافظات المحررة، والمنافذ والمطارات اليمنية، والى مصلحة الهجرة والجوازات مدير عام الانتربول، بالقبض على شخصين بعد قيامهما بالإعتداء على أنبوب الغاز في محافظة شبوة.

وبحسب البلاغ الذي نشرته أمنية شبوة، فقد طالبت وزارة الداخلية في تعميمها إلى مدراء عموم الشرطة في المحافظات، والمنافذ والمطارات، بإلقاء القبض على الأشخاص التالية أسمائهم وهم: (العلم محمد صالح العلم الحارثي، وصالح محمد العلم الحارثي).

وعزت اللجنة الأمنية، سبب هذا التعميم، إلى قيام الشخصين المذكورين بالإعتداء على أنبوب الغاز في الكيلو 64، وقطع كيبل الألياف الضوئية، وتوقيف عمل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عدة مرات".

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وبحسب أمنية شبوة، فقد "عممت على جميع القوات الأمنية والعسكرية ونقاط التفتيش بالبحث والتحري والقاء القبض على الأسماء المذكورة؛ لتقديمهم للعدالة لكي ينالو جزائهم الرادع؛ جراء الأعمال التخريبية التي قامو بها".

وبين الحين والأخر تتعرض أنابيب الغاز والنفط في محافظة شبوة للإعتداء من قبل شخصيات لها ارتباطات بدولة الإمارات، وفق الاتهامات التي وجهها محافظ شبوة في وقت سابق.