التحالف العربى: نؤكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها فى عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أن خروقات ميليشيا الحوثى لوقف إطلاق النار فى اليمن بلغت 151 خرقا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف أن الخروق شملت أعمالا عسكرية عدائية واستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، مؤكدًا تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع فى حالات الدفاع عن النفس فى الجبهات.

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