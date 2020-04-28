مسؤولة اممية توجهه المنظمات بوقف دعم المحاجر الصحية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اكدت مصادر موثوقة أن منسقة الأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، وجهت المنظمات عن توقف دعم المحاجر الصحية في المحافظات والمنافذ في اليمن

واوضحت المصادر ان توجيهات ليز للمنظمات بتوقف دعم المحاجر الصحية، تأتي في اطار العدوان والحصار على اليمن من خلال استخدام الورقة الإنسانية بالضغط على حكومة الانقاذ

توجيهات ليز جاءت بعد اعلانها عن عزم برنامج الغذاء العالمي وقف 31 مشروعاً من اصل 41، بمنعى تخفيض 75% من المساعدات الإنسانية في اليمن، علماً بأن المستفيدين من هذه المساعدات هم النازحين والاسر الأشد تضررا .

ويرى مراقبون ان غياب دور المنظمات وتجاهلها لدعوات حكومة الانقاذ في القيام بدورها في دعم المحاجر الصحية لمواجهة جائحة كورونا يثبت مساندة المنظمات الأممية إلى جانب العدوان وحصارة في التضييق على الشعب اليمني