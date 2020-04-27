شاهد .. مظاهرات حاشدة في المكلا تأييداً لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، اليوم الإثنين، مظاهرات حاشدة، تأييداً للبيان الصادر عن المجلس الإنتقالي الجنوبي، ليل السبت، وتضمن إعلان حالة الطوارئ العامة وبدء الإدارة الذاتية للجنوب .



وجاب المتظاهرون عقب صلاة الترايوح شوارع مدينة المكلا على متن الدراجات النارية، مرددين الشعارات والهتافات المؤيدة لتحركات المجلس الإنتقالي وتوجهاته وبيانه الأخير .. مشددين على أهمية هذه الخطوة في القضاء على الفساد والرد على تردي الخدمات في المحافظة .

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وأصدر المجلس الإنتقالي ليل السبت، بياناً هاماً إستعرض فيه معاناة شعب الجنوب في مختلف المحافظات والجبهات ومنها عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، والتوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وتأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف.

وأشار البيان إلى تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين.

وتضمن البيان إعلان عن حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يوم السبت 25/4/2020م الموافق 2 رمضان 1441هـ.، والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م، على أن تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس.