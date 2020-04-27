ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 27 ابريل 2020 وهي كالتالي :

قيادي بالحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": الإدارة الذاتية ستنقذنا من تردي الخدمات https://www.elyamnelaraby.com/476233/ المشتركة تُحبط محاولة تسلل حوثية وتكبد المليشيا خسائر في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476239/ الحوثية تُكثف القصف على القرى والمزارع في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/476244/ انزلاقات صخرية تقطع طريق العدين الجراحي بإب https://www.elyamnelaraby.com/476247/ وفاة ثلاثة أشخاص من أبناء إب بحادث مروري في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/476248 المليشيا تغلق خامس مسجد ومركز للسلفيين في ذمار وتعتقل إمامه https://www.elyamnelaraby.com/476253/ الزعتر: اتفاق الرياض كان صفعة سياسية قوية لإيران ومحور قطر وتركيا https://www.elyamnelaraby.com/476255/ محور الضالع العسكري يعلن تأييده ومباركته لقرار الإدارة الذاتية لشؤون الجنوب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/476259 خلافات حادة داخل معسكرات الشرعية في شقرة بأبين https://www.elyamnelaraby.com/476261/ خبير عسكري: الشرعية يُديرها الإخوان وقوى إقليمية "قطر وتركيا" https://www.elyamnelaraby.com/476262/ بالصور.. حريق يلتهم مركزاً تجارياً كبيراً في عدن https://www.elyamnelaraby.com/476264/ الانتقالي يبحث حل مشاكل الكهرباء والمياه والنظافة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/476267/ البرلمان العربي يشدد على الالتزام باتفاق الرياض وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/476278/ بن بريك : بقي الجدية في تنفيذ إتفاق الرياض مالم فأتركوا الشعب ينتزع حقوقه https://www.elyamnelaraby.com/476301/ مدير الدائرة السياسية بالانتقالي بأبين لــ"الخليج 365": قرار المجلس انتظرناه طويلا وجاء كضرورة حتمية https://www.elyamnelaraby.com/476310/ رسمياً .. اللجنة العليا للطوارئ تؤكد شفاء الحالة الوحيدة المصابة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/476311

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