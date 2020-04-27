شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد لكورونا يظهر النتائج في 45 دقيقة فقط .. وأميركا تحظر تصديره ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن خبراء من تطوير اختبار جديد لفيروس كورونا المستجد يظهر النتائج في 45 دقيقة فقط، بحسب ما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الاثنين.

ووفقاً لموقع “الحرة”، فالاختبار المسمى Cepheid GeneXpert أسرع بأكثر من 4 مرات من الاختبار الحالي، والذي يستغرق 3-4 ساعات لإظهار النتائج.

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وحسب الصحيفة الإسرائلية فقد حصل الاختبار على تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA الشهر الماضي بسبب تشخيصه السريع. وقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصديره بعد موافقتها عليه من قبل إدارة الدواء والغذاء، لكن شركة ميديسون الإسرائيلية تمكنت من استيراده إلى البلاد عبر السويد، حسب الصحيفة.

وقال التقرير إن التكنولوجيا الجديدة تستخدم بالفعل في ما يقرب من 40 مستشفى ، بما في ذلك مراكز الشيخوخة في شوهام ومركز شموئيل هاروفه الطبي.

ولم تحل الاختبارات الجديدة محل الاختبارات التقليدية بعد ، لكنها تُستخدم في الحالات العاجلة. وقال التقرير إن النظام يمكنه فحص ما يصل إلى 16 اختبارا في وق