مكتب رئاسة الجمهورية تتلقى 1826 قضية بينها 183 شكاوى ابتزاز ورشوة وعرقلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عقد مكتب رئاسة الجمهورية المؤتمر الصحفي الأول الخاص بأعمال الإدارة العامة للشكاوى للفترة من 1-11 حتى 31-3-2020م كشف خلاله عن حجم الإنجاز والتقييم لسير أعمال مختلف إدارات خدمات الجمهور بالمؤسسات الحكومية.

وبحضور رئيس السلطة المحلية ودائرة الشئون القانونية ودائرة خدمة الجمهور بمكتب رئاسة الجمهورية أوضح المكتب أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها مؤسسات الدولة بلغت 40986 منها 1422 شكاوى ابتزاز وعرقلة تقديم الخدمات و39564 شكاوى متعلقة بأعمال المؤسسات.

وأشار المكتب في بيانه أن ما أنجز من شكاوى الإبتزاز وعرقلة تقديم الخدمات بلغ 681 قضية فيما بلغت الشكاوى الكيدية 188والشكاوى قيد الإجراء 553 قضية.

مكتب رئاسة الجمهورية أوضحا أيضا أن ما أنجز من الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات بلغ 36334 قضية وبلغت الشكاوى الكيدية 68 والشكاوى قيد الإجراء 3162 قضية. مشيرا إلى أن إجمالي الإجراءات المتخذة إزاء شكاوى الرشوة والإبتزاز وعرقلة تقديم الخدمات بلغ 448 إجراء توزعت على النحو الاتي 220 قضية إحالة إلى النيابة والقضاء و8 للتحقيق و73 للتوقيف و88 توجيه إنذارات و9 تشكيل لجان نزول 9 كف الخطاب.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة إزاء الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات فقد بلغ إجمالي الإجراءات 512 إجراء توزعت على النحو الآتي 102 إحالة إلى النيابة والقضاء و158 توقيف عن العمل 7 نقل و62 تحرير مذكرات و3 إيقاف واغلاق مصانع ومعامل 25 إيقاف اعتداء على أملاك الدولة والاوقاف 155 تشكيل نزول ميداني.

أما فيما يتعلق بإجمالي الشكاوى التي تلقتها إدارة مكتب رئاسة الجمهورية فقد بلغت 1826 قضية منها 183 شكاوى ابتزاز ورشوة وعرقلة و258 تتعلق بأعمال المكتب و1385 تتعلق بأعمال أخرى أنجز منها 183 قضية ومنها 80 كيدية و7 قيد المتابعة.