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بالفيديو" سعوديات يحاصرن محمد بن سلمان" أثناء مرورة في احد شوارع الرياض بسيارتة الخاصة دون حرس !

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-4-2020?

بالفيديو" سعوديات يحاصرن محمد بن سلمان" أثناء مرورة في احد شوارع الرياض بسيارتة الخاصة دون حرس !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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