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عدن - ياسمين التهامي - فهد القرني" يكشف لأول مرة أسباب الانفتاح الذي أثار جدلاُ واسعاً في مسلسله على قناة يمن شباب ..شاهد الفيديو !

كشف الممثل اليمني فهد القرني سبب الانفتاح الذي ظهرت به عددا من الممثلاث في مسلسل جمهورية كورونا الذي يُعرض على قناة يمن شباب.

وأوضح القرني في تسجيل صوتي تداولته مواقع التواصل الاجتماعية أن مخرج المسلسل عراقي وهو مسلسل يتبع منظمة الصحة العالمية وكان هناك نص منفتح بشكل اكبر الا انه قابله بالرفض وحاول حذف الكثير لأنه غير مقبول اجتماعيا في اليمن ودخل مع المنظمة في صراع حتى لايمثلوا الحلقات المسيئة مؤكدا انه سافر الى الاردن لتمثيل مسلسلي عيال قحطان وليالي الجحملية. جديد اب برس Advertisements ​

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