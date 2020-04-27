شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يرد على بيان قوات التحالف بتصريح صادم للجميع ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الانتقالي يرد على بيان قوات التحالف بتصريح صادم للجميع !

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه وحرصه على الدفاع عن أمن واستقرار ومصلحة الشعب الجنوبي.

جاء ذلك في تصريح نشره المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي م. نزار هيثم، مؤكدا بان مصلحة شعبنا وتوفير الأمن والإستقرار للجنوب هو قرار لا تراجع فيه.

جديد اب برس

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وقال هيثم،: ‏”تتوالى الصفعات على من اراد التأمر على جنوبنا الحبيب ويكفي ان نرى ردود الأفعال العربية والدولية واستمرارها بالضغط على ماتسمى الشرعية بتنفيذ ‎اتفاق الرياض فورآ وإيجاد حل سياسي يضمن للجنوب حقوقه كاملة غير منقوصة”،

مؤكدا: ان “مصلحة شعبنا وتوفير الأمن والإستقرار لأرضنا هو قرارنا ولن نتراجع عنه”.



الى ذلك اعلن التحالف العربي لعودة الشرعية لليمن والذي تقوده السعودية عن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال التحالف انه من الضروري عودة الاوضاع كما السابق إثر الإعلان المستغرب من المجلس الانتقالي لحالة الطوارىء.

واكد التحالف في تصريحه عودة العمل على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض .