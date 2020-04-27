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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. «بن سلمان» يغرد على انقلاب عدن نص التغريدة !!

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان أن بيان التحالف يؤكد حرص المملكة و الإمارات على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال بن سلمان في سلسلة تغريدات له على تويتر، إن المملكة تضع الشعب اليمني ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.

جديد اب برس

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وأضاف؛ "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

وأكد أن بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لعودة الشرعية لليمن والذي تقوده السعودية عن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن.