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عدن - ياسمين التهامي - انشقاق جديد في صفوف الشرعية"قائد عسكري بسقطرى يعلن تمرده ويرفض تسليم اللواء للقائد الجديد.. تفاصيل !

علن أركان اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى، العميد ناصر قيس، اليوم الأحد، تمرده على الحكومة اليمنية المعترف بها، ورفضه لتسليم اللواء للقائد الجديد.

وذكرت مصادر مطلعة، بإن العميد ناصر قيس، أركان حرب اللواء الأول مشاة بحري، أعلن تمرده على الشرعية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.



ويأتي إعلان التمرد بعد ساعات من تعيين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، العميد طيار ناصر باجريد قائداً جديداً للواء الأول مشاة في الأرخبيل.

وتتزامن الخطوة مع إعلان المجلس الانتقالي في وقت متأخر من مساء السبت، تفعيل الحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية.

وأعلن القائد السابق للواء الأول تمرده على الشرعية قبل أسابيع، وانضم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتشهد محافظة أرخبيل سقطرى محاولات مستمرة للسيطرة على منشآت حكومية تنفذها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي.

جديد اب برس

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