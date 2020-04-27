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عدن - ياسمين التهامي - خطير وهام" كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” تفاصيل هامة وعاجلة في سفر الملك سلمان المفاجئ تفاصيل !

كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري عن اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة تخص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستنفار طاقمه الطبي الخاص الذي أمر بوضع طائرتين إحداهما هليكوبتر مزودة بأجهزة تنفس تحت تصرفه لمغادرة البلاد.

الفريق الطبي للملك “سلمان” حذر وفق الموقع من تعرض جهازه التنفسي لأي فيروس في هذه المرحلة، ما استوجب اتخاذ هذه الاجراءات الاحترازية العاجلة لحمايته من فيروس “كورونا” أو أي أعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي أو الهضمي. جديد اب برس Advertisements ​

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