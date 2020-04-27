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عدن - ياسمين التهامي - الحكومة الجديدة للانتقالي بالأسماء والمناصب شاهد النصب الهام والحساس في التقسيم الجديد لــ شلال شايع !

قال مصدر رفيع في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أن المجلس عين اللواء شلال علي شايع وزيرا للداخلية في الحكومة المرتقب إعلانها اليوم.

واكد المصدر ، أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، شكل حكومة مصغرة ، ومن المتوقع أن يتم إعلانها اليوم.

جديد اب برس

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وبحسب المعلومات فإن من بين الوزراء الذين ستضمهم الحكومة إلى جانب شلال علي شايع :

1- اللواء أحمد سعيد بن بريك- وزيرا للدفاع

2- قاسم عسكر جبران- وزيرا للخارجية

3-محسن الوالي - وزيرا للشباب والرياضة

4- أحمد حامد لملس-محافظا لعدن

في غضون ذلك وجهت الحكومة الشرعية القوات التابعة لها في المحافظات الجنوبية برفع أقصى درجات الجاهزية، وانتظار الأوامر للتحرك، صوب عدن لإنهاء تمرد الانتقالي.

ولا يعرف ما إذا كان الانتقالي سيتراجع عن قرار تشكيل الحكومة ، بعد بيان التحالف الصادر فجر اليوم، والذي يدعو إلى إلغاء أي خطوات تصعيدية وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.