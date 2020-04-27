في جدة السعودية اغتصاب جماعي تفاصيل وصور !

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عدن - ياسمين التهامي - قامت المحكمة الجزائية بجدة مؤخراً بمحاكمة مواطن أربعيني، بتهمة اغتصاب طالبتين جامعيتين وانتحال صفة رجل أمن، حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة على المتهم.

وأوضحت مصادر أن المتهم كان قد ترصد ركوب ضحيته الأولى في سيارة شاب في خلوة غير شرعية أمام بوابة إحدى الجامعات بجدة، وتعقبها حتى قام بمداهمتها، ما دفع الشاب للهرب تاركاً الفتاة بالسيارة.

جديد اب برس

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وأبانت أن المتهم أجبر الفتاة على الركوب معه، حيث ذهب بها إلى أحد الأحياء الشعبية واغتصبها، لافتة وفقاً لصحيفة "المدينة" أنه حاول اغتصابها مرة أخرى، إلاّ أنها تمكنت من الهرب منه وأخبرت والدها بالأمر، والذي قام بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأضافت المصادر أن الشرطة تلقت بلاغاً من فتاة جامعية أخرى تعرضت لحادثة مماثلة، حيث ادعى المتهم أنه رجل أمن وأخبر الشاب الذي كانت تركب معه الفتاة في خلوة غير شرعية بأنها تحت المراقبة وطلب منه إنزالها ومغادرة المكان.

وذكرت أن الشاب استجاب للأمر وترك الفتاة مع المتهم، الذي قام بدوره بإركابها معه ومن ثم اغتصبها، قبل أن تبلغ الفتاة الشرطة بالواقعة.

وأسفرت جهود البحث والتحري للجهات الأمنية المختصة عن القبض على المتهم، حيث تم إيقافه وإحالته للنيابة برفقة الشابين المتهمين بالخلوة غير الشرعية مع الفتاتين.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة طالبت بالحكم على المتهم الأول بحد الحرابة ومصادرة سيارته، والحكم على المتهم الثاني بحد الزنا لغير المحصن وبعقوبة تعزيرية، والحكم على المتهم الثالث بعقوبة تعزيرية.