شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان" الحكومة الانتقالية في عدن" توجة رسالة صاااادمة لأبناء الشمال المتواجدين بالجنوب تفاصيل حصرية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان" الحكومة الانتقالية في عدن" توجة رسالة صاااادمة لأبناء الشمال المتواجدين بالجنوب تفاصيل حصرية !

بعث قیادي في الانتقالي الجنوبي، رسالة تطمینیة لأبناء المحافظات الشمالیة المتواجدین في المناطق الجنوبیة، عقب إعلان

الإدراة الذاتیة للجنوب، وحالة الطوارئ العامة.

وقال القیادي في المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلھ في الاتحاد الأوروبي، أحمد عمر بن فرید: "لن نأتي بجدید فیما یخص موقفنا

من الإخوة أبناء الشمال في عدن وغیرھا فقد أعلن المجلس من قبل موقفا ثابتا، بأنھ ینطبق علیھم في الحقوق والواجبات ما ینطبق

على إخوانھم الجنوبیین".



وأضاف بن فرید، في تغریدة على تویتر، رصدھا "المشھد الیمني"، أن "حقوقھم واملاكھم وانفسھم وكرامتھم مصانة ومحفوظة

بحكم القانون والأخوة والإنسانیة".

الجدیر ذكره، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن مساء السبت، حالة الطوارئ العامة في كافة مدن الجنوب، بالإضافة للإدارة

الذاتیة للجنوب، كمؤشر تصعیدي وانقلاب على "اتفاق الریاض" الموقع بین المجلس والشرعیة برعایة من المملكة العربیة

السعودیة، ومواصلة للتمرد المسلح، الذي اندلع في اغسطس من العام الماضي، وعلى إثره تم طرد الحكومة من عدن، وإدارة

المدینة عسكریاً من قبل الانتقالي.

جديد اب برس

Advertisements

​