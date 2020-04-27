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عدن - ياسمين التهامي - عاجل المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تشكيل أول حكومة له الأسماء !
اكد مصدر رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي أن المجلس شكل حكومة جنوبية مصغرة ، ومن المتوقع أن يتم إعلانها اليوم.
وبحسب المعلومات فإن من بين الوزراء الذين ستضمهم الحكومة :
جديد اب برس
1-اللواء أحمد سعيد بن بريك- وزيرا للدفاع
2-اللواء فضل حسن العمري- وزيرا للداخلية
3- قاسم عسكر جبران- وزيرا للخارجية
4-محسن الوالي شرف محفوظ- وزيرا للشباب والرياضة
5- أحمد حامد لملس-محافظا لعدن
في غضون ذلك وجهت الحكومة الشرعية القوات التابعة لها في المحافظات الجنوبية برفع أقصى للجاهزية، وانتظار الأوامر للتحرك، صوب عدن.
ولا يعرف ما إذا كان الانتقالي سيتراجع عن قرار تشكيل الحكومة ، بعد بيان التحالف الصادر فجر اليوم، والذي يدعو إلى إلغاء أي خطوات حديثة وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.
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