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عدن - ياسمين التهامي - عرف بألاسماء والمناصب.. على اعضاء الحكومة الانتقالية !

فادت معلومات حصل عليها الخبر اليمني من مصدر رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن المجلس شكل حكومة جنوبية مصغرة ، ومن المتوقع أن يتم إعلانها اليوم.ولا يعرف ما إذا كان الانتقالي سيتراجع عن قرار تشكيل الحكومة ، بعد بيان التحالف الصادر فجر اليوم، والذي يدعو إلى إلغاء أي خطوات حديثة وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان الإدارة الذاتية للجنوب. جديد اب برس Advertisements ​

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