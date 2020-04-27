وردناالآن:قيادي بارز في’’المجلس الانتقالي‘‘..يكشف عن تفاصيل لقاء انتقالي حضرموت بالمحافظ اللواء الركن ’’فرج سالمين البحسني‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/27 الساعة 09:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي "عقيل العطاس" عن تفاصيل لقاء انتقالي حضرموت بالمحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني. Advertisements

وقال العطاس في تغريدة له: ‏كثُر اللغط حول لقاء انتقالي حضرموت بالمحافظ البحسني،، مشيرا الى ان اللقاء ساده الإحترام والتقدير المتبادل، ومصلحة حضرموت والجنوب محور نقاشاته مع إحتفاظ كل طرف بموقفه ومبرراته مع التأكيد على تنفيذ إتفاقية الرياض كاملة غير منقوصة وستتواصل اللقاءات. واختتم العطاس بالقول: واهم من يظن إن حضرموت ستغرد خارج السرب الجنوبي.

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