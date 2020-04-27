شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مفاجأة صادمة ومرعبة في عدن..بعد مرور اسبوع :العثور على’’جثة طفل‘‘جرفته السيول وأوصلته إلى طريق سايلة الصهاريج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/27 الساعة 09:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عثر سكان محليون، اليوم الاثنين، على جثة شاب جرفته سيول الامطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء الماضي 21 ابريل 2020.

وقال مصدر محلي إن رائحة قوية لم يتحملها السكان كانت تنبعث من طريق "سايلة" الصهاريج في كريتر، اضطروا بعدها للحفر لمعرفة مصدرها ليجدوا جثة طفلا طمرها التراب ومخلفات السيول التي اجتاحت عدن الثلاثاء الماضي.

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وأوضح المصدر أن الطفل جرفته السيول من رأس جل الفرس حتى أوصلته إلى طريق سايلة الصهاريج حيث دفنته وتوفي بسببها.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسليمه للجهات المختصة لمعرفة هويته وتسليمه لأسرته.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا"، أمس الاحد، أن السيول في عدن أسفرت عن 33 ضحية، وألحقت أضرارًا بـ 66 منزلاً وممتلكات خاصة وعامة أخرى، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل