شكرا لمتابعة خبر عن تعليق سعودي يصعق الجميع ويمنح عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي صك برأة من اي اتهام وانهاء اي دور للسعودية في شمال اليمن وجنوبه..والحوثي يطير فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تعليق سعودي يصعق الجميع ويمنح عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي صك برأة من اي اتهام وانهاء اي دور للسعودية في شمال اليمن وجنوبه..والحوثي يطير فرحا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق سعودي يصعق الجميع ويمنح عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي صك برأة من اي اتهام وانهاء اي دور للسعودية في شمال اليمن وجنوبه..والحوثي يطير فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.