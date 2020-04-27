سلطة لحج ترفض "إعلان الانتقالي" وتؤكد تمسكها بالشرعية

أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة لحج برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، "رفضها جملة وتفصيلاً الإجراءات التي أعلنها المجلس الانتقالي في ما سماها حالة الطوارئ العامة بالمحافظات الجنوبية وإدارته الذاتية لها".



وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ"، فقد جددت السلطة المحلية التأكيد على "وقوفها وأبناء محافظة لحج كافة، مع فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأييدها لقيادته الحكيمة الشرعية للبلاد"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية فقط هو الذي يمتلك قانوناً حق إصدار مثل هذه التدابير".



وشددت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، على "ضرورة تدخل التحالف العربي بقياد المملكة العربية السعودية والعودة الى بنود" اتفاق الرياض التاريخي".



وفي وقت سابق أعلنت، السلطات المحلية في المحافظات اليمنية "شبوة، حضرموت، أبين، المهرة، وسقطرى" رفض بيان "المجلس الانتقالي" الذي أعلن إدارة ذاتية للجنوب، واعتبرته إنقلاباً على "الشرعية، واتفاق الرياض".



وكان ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتياً، أعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية وبدء ما سماه "الإدارة الذاتية للجنوب".



وقالت الحكومة اليمنية في بيان صدر عنها مساء يوم الأحد، إن إقدام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما أسماه" الادارة الذاتية للجنوب" هو نسف لكافة الجهود المبذولة منذ أشهر لتطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة تداعيات التمرد المسلح مطلع اغسطس/آب الماضي.



وقال البيان إن هذا الإعلان يعتبر تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر اغسطس ٢٠١٩.

