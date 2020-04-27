شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. حريق يلتهم مركزاً تجارياً كبيراً في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 التهم حريق هائل، اليوم الاثنين، مركزاً تجارياً كبيراً في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

وقال سكان محليون، إن حريقاً هائلاً التهم مركز "المنار مول" في منطقة الممدارة بالشيخ عثمان. Advertisements وبحسب السكان فإن الحريق التهم كل ما في المركز التجاري المنار مول ولم تستطع سيارات الدفاع المدني أن توقف وامتداد النيران. وبث ناشطون صوراً تظهر المركز بعد الحريق.

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