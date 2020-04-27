شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: الشرعية يُديرها الإخوان وقوى إقليمية "قطر وتركيا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

عدن أبوظبي -الخليج 365

أكد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، على عجز الحكومة الشرعية.



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وأشار إلى ان إن حكومة الشرعية لن تنجز أي شئ وذلك في ظل إدارتها من قبل جماعة الإخوان وقوى إقليمية -قطر وتركيا.

وكتب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "التحالف العربي يؤكد حرصه على الاستقرار وحقن الدماء ويطالب الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض للمصلحة، كنت أرجو أن يشير التحالف للذين يتعاملون مع أعداء التحالف من الشرعية لإفشال الاتفاق".

وأضاف: "التحالف لديه ملفات هامة، لا يبدو أن الشرعية المدارة من الإخوان وقوى إقليمية ستنجز الكثير".