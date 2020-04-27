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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: الشرعية يُديرها الإخوان وقوى إقليمية "قطر وتركيا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
عدن أبوظبي -الخليج 365
أكد الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، على عجز الحكومة الشرعية.
وأشار إلى ان إن حكومة الشرعية لن تنجز أي شئ وذلك في ظل إدارتها من قبل جماعة الإخوان وقوى إقليمية -قطر وتركيا.
وكتب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "التحالف العربي يؤكد حرصه على الاستقرار وحقن الدماء ويطالب الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض للمصلحة، كنت أرجو أن يشير التحالف للذين يتعاملون مع أعداء التحالف من الشرعية لإفشال الاتفاق".
وأضاف: "التحالف لديه ملفات هامة، لا يبدو أن الشرعية المدارة من الإخوان وقوى إقليمية ستنجز الكثير".
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