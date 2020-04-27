شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" السعودية تباغت الإمارات بأول رد عاجل على انقلاب الانتقالي الجنوبي وتدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى عدن واندلاع مواجهات مباشرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" السعودية تباغت الإمارات بأول رد عاجل على انقلاب الانتقالي الجنوبي وتدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى عدن واندلاع مواجهات مباشرة !

تذهب دولة الإمارات نحو مواجهة مباشرة مع المملكة العربية السعودية في المحافظات الجنوبية بعد الخطوة الأخيرة التي قام بها حلفاء أبوظبي بالإعلان عن “الحكم الذاتي” للمحافظات الجنوبية.

ورفضت معظم المحافظات الجنوبية خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي واعتبرته تمرداً وانقلاباً على الحكومة الشرعية.

جديد اب برس

Advertisements

والمحافظات هي شبوة وحضرموت وأبين وارخبيل سقطرى والمهرة وأبين دعت إلى وقف “التمرد” والسعودية إلى الحزم.

واستبعد مسؤولون يمنيون أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي “تحرك دون ضوء أخضر إماراتي، رغم معرفة العواقب وارتفاع الخلافات مع الرياض”.

وقالت المصادر إن السعودية بدت غاضبة من خطوة “المجلس الانتقالي الجنوبي” حيث دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البنك المركزي في عدن

وشارك مسؤولون سعوديون يقودهم رئيس اللوبي السعودي في الولايات المتحدة سلمان الأنصاري في هاشتاق “سود الله وجه الخيانة” في إشارة إلى الإمارات بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووجه سلمان الأنصاري؛ رسالة واضحة وصريحة للإمارات، ردًا على انقلاب ما يسمى بـ‘‘المجلس الانتقالي الجنوبي’’ المدعوم من أبوظبي، متهمها إياها برفع السلاح في وجه القوات السعودية وخيانة العهد.

وقال الأنصاري: نقض تعهدات اتفاق الرياض ورفع السلاح بوجه القوات السعودية، وخيانة العهد والوعد، ونشر الفوضى، والطعن في الظهر، و استقطاب الذمم الرخيصة، والأكاذيب المركبة، والإستغفال المكشوف (ليست مسؤولية قيادات ميليشيا التمرد الانتقالي؛ بل مسؤولية داعميه).

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن -المدعوم من الإمارات- أعلن الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد ابتداء من منتصف ليل 25 أبريل/نيسان.

كما أعلن المجلس في بيان صادر عن رئيسه عيدروس الزبيدي، حالة الطوارئ العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، وتكليف القوات التابعة للمجلس بالتنفيذ اعتبارا من يوم السبت.

واتهم الزبيدي في بيانه الحكومة اليمنية بعدم القيام بواجباتها، كما اتهم التحالف السعودي الإماراتي “بالصمت غير المبرر” على تلك التصرفات، مشيرا إلى أن المجلس كان قد منحهما (الحكومة اليمنية والتحالف) مهلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتحسين الأوضاع المعيشية، دون إحداث أي معالجات.