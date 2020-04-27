شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السعودي يبدأ تجنيد النساء (شاهد) ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع السعودية السماح للنساء بالانضمام للجيش والعمل في صفوفه، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب.

وفتحت المملكة باب القبول والتجنيد لحاملات مختلف المؤهلات، برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

جديد اب برس

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ووفق ما نقلته جريدة الشرق الأوسط، أوضح المسؤول السابق بوزارة الدفاع العميد «حسن الشهري»، أن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة «خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح، وهناك مجالات واسعة في الوزارة، ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».

وأشارت عضو مجلس الشورى «هيا المنيع» إلى أن القرار «تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً».

ويعد هذا الدخول الأول هو للنساء في قطاعات القوات المسلحة عبر رتب عسكرية، حيث دخلت النساء العام الماضي برتب في أجهزة الأمن العام، إضافة إلى أعمال التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية.

وتأتي تلك القرارت في إطار خطة ولي العهد لتحقيق «رؤية المملكة 2030» الداعية إلى تمكين المرأة، وتحويل السعودية إلى دولة عصرية.