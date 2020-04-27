شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو" طفل ينقذ كلب من الغرق في سيول صنعاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 27-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 27-4-2020? شاهد بالفيديو" طفل ينقذ كلب من الغرق في سيول صنعاء ! جديد اب برس Advertisements iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src=" " width="560">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو" طفل ينقذ كلب من الغرق في سيول صنعاء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.