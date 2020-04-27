حضرموت: الإعلان عن شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في اليمن

أعلنت السلطات الصحية في محافظة حضرموت، اليوم الاثنين، شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في اليمن، بعد مرور سبعة عشر يوماً من تأريخ الإصابة.



وكشف مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت عبر منصة وعي في بيان مقتضب على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، عن شِفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا COVID19 تمامًا.



وأضاف، أن هناك ندوة علمية اليوم، توضح الحالة المرضية للمريض المصاب بفيروس كورونا COVID19 بحضرموت، وسيتم فيها شرح الحالة ( اكتشافها وعلاجها ) ينفذها مجموعة من الاخصائيين المتابعين للحالة وللمخالطين، بحضور نخبة من المختصّين في الداخل والخارج عبر النت .



واكتشفت الحالة الوحيدة بفيروس كورونا في مدينة الشحر، بمحافظة حضرموت، في العاشر من إبريل الجاري.



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