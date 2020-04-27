- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعاون الخليجي" يؤكد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
الرياض عدن - الخليج 365
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها.
وشدد في بيان له، على ضرورة إلغاء أي خطوة تُخالف اتفاق الرياض، داعياً اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف.
وشدد على والعمل على التعجيل بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الخليجي" يؤكد على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.