شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة ثلاثة أشخاص من أبناء إب بحادث مروري في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 إب - الخليج 365 توفي ثلاثة أشخاص من أبناء محافظة إب بحادث مروري في مدينة ذمار جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة أشخاص بينهم معلم ونجله توفوا بحادث مروري مروع في مدينة ذمار. Advertisements وأضافت المصادر، أن المتوفين من أبناء مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب. وبحسب المصادر فإن المتوفين هم "أمين عباس هاشم" ونجله "محمد أمين" ونجل أخيه "أحمد عباس هاشم" وعمل الأستاذ أمين عباس هاشم رئيسا لقسم التوجيه بالإدارة التعليمية بمديرية مذيخرة وكان له إسهامات تربوية فاعلة في تربية الأجيال وتعليمهم ويحظى بحب وتقدير المواطنين.

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