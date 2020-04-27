انزلاقات صخرية تقطع طريق العدين الجراحي بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

إب - الخليج 365

شهدت مديرية العدين انزلاقات صخرية تتسبب في قطع الطريق أمام المركبات في خط العدين، الجراحي غرب محافظة إب.

Advertisements

وقال عدد من المسافرين ان الطريق الرابط بين محافظتي إب والحديدة شهد انزلاقات صخرية تسببت بقطع الطريق في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مناشدات المواطنين.

وقال مصدر في مكتب الاشغال العامة بمحافظة إب ان فتح الطريق من اختصاص المؤسسة العامة للطرقات، فيما المسافرون عالقون دون تجاوب من احد بحسب عدد من مالكي المركبات ومن المسافرين أيضا.