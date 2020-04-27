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انزلاقات صخرية تقطع طريق العدين الجراحي بإب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

انزلاقات صخرية تقطع طريق العدين الجراحي بإب

إب - الخليج 365

شهدت مديرية العدين انزلاقات صخرية تتسبب في قطع الطريق أمام المركبات في خط العدين، الجراحي غرب محافظة إب.

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وقال عدد من المسافرين ان الطريق الرابط بين محافظتي إب والحديدة شهد انزلاقات صخرية تسببت بقطع الطريق في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مناشدات المواطنين.

 

وقال مصدر في مكتب الاشغال العامة بمحافظة إب ان فتح الطريق من اختصاص المؤسسة العامة للطرقات، فيما المسافرون عالقون دون تجاوب من احد بحسب عدد من مالكي المركبات ومن المسافرين أيضا.

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