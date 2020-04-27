شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران سلسلة إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس غرب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements مصادر محلية في حيس أفادت أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة منازل المواطنين في مركز المدينة، بشكل مكثف وعنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب منازل المواطنين في قرية بني مغاري غرب حيس ، وخلفت حالة من الذعر في صفوف السكان . ورفعت مليشيات الحوثي من تصعيدها اليومي في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، في تعنت واضح منها رافضة الإلتزام ببنود اتفاق استوكهولم.

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