- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تُكثف القصف على القرى والمزارع في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
كثفت مليشيات الحوثي قصف واستهداف القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة.
وأفادت مصادر محلية عن قيام المليشيات بقصف القرى السكنية بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.
وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف.
وخلف القصف والاستهداف الحوثي حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان والمزارعين لا سيما النساء والأطفال في المنطقة.
فيما يتواصل التصعيد العسكري للمليشيات في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتصعيد مليشيات الحوثي الذي تسعى من خلاله للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تُكثف القصف على القرى والمزارع في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.