الحوثية تُكثف القصف على القرى والمزارع في الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 كثفت مليشيات الحوثي قصف واستهداف القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفادت مصادر محلية عن قيام المليشيات بقصف القرى السكنية بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف وعنيف. وخلف القصف والاستهداف الحوثي حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان والمزارعين لا سيما النساء والأطفال في المنطقة. فيما يتواصل التصعيد العسكري للمليشيات في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتصعيد مليشيات الحوثي الذي تسعى من خلاله للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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