قصف حوثي يستهدف الدريهمي وكيلو 16 بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي وكيلو 16 في الحديدة، رغم إعلان التحالف العربي في 23 أبريل تمديد وقف إطلاق النار.

Advertisements وأفادت مصادر ميدانية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف الهاون وبسلاح 14,5 ومعدل البيكا. وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية وتجديد انتهاكاتها للهدنة الأممية في شهر رمضان المبارك، يقابلها التزام من القوات المشتركة بوقف إطلاق النار وضبط النفس في خطوط الاشتباك، وفي ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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