قيادي بالحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": الإدارة الذاتية ستنقذنا من تردي الخدمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

سيد مصطفي

"جاء هذا هذا الإعلان التاريخي للمجلس الانتقالي بعد صبر طويل من ابناء شعب الجنوب" بتلك الكلمات وصف أحمد قاسم القيادي في الحراك الجنوبي، مبينًا أن العاصمة عدن عانت من الوضع الكارثي التي تعيشه وتردي الخدمات الأساسية نتيجة عدم التزام الحكومة الشرعية بالتزاماتها امام الشعب في تحسين الخدمات ودفع الأجور والمرتبات لأكثر من أربعة أشهر.



وأكد قاسم لـ"الخليج 365"، أنه جاء هذا الإعلان ثمرة لنضال شعب الجنوب الطويل وتضحياته من أجل الحرية والكرامة والأمن والاستقرار والخروج من الهيمنة عليه عقب الوحدة الفاشلة التي توصلت الشعب اليمني شماله وجنوبه إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه اليوم.

وأضاف القيادي في الحراك الجنوبي، أنه يتحقق تطبيق قرار المجلس الانتقالي بالإدارة الذاتية للموارد والمؤسسات بتضامن كل ابناء الشعب بمختلف طبقاته السياسية والشعبية والالتفاف حول القيادة السياسية للمجلس الانتقالي في هذا الظرف العصيب لتحقيق النصر المظفر الذي يرجوه شعب الجنوب المتطلع لتحقيق الحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تتمتع بسيادة النظام والقانون.

Advertisements

الإعلام الجنوبي

"الخطوة تأخرت نوعا ما " بتلك الكلمات وصف أمجد أسلم صبيح، رئيس تحرير صحيفة حضرموت 24، مبينًا أنه جاء في ظل تجاهل الشرعية اليمنية منذ ما بعد الحرب في توفير الخدمات للمحافظات المحررة ومنها العاصمة عدن وتعذيب المواطنين من قبل الشرعية بحرب الخدمات وعدم تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد صبيح، أن أبرز المعوقات ستكون داخلية من بعض محافظي المحافظات العاشقين للكرسي فقط والمسبحين بحمد الشرعية اليمنية رغم انهم يتلقون الفتات.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة حضرموت 24، أن محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، سيطبق فيها اتفاق الرياض وتنسحب القوات الشمالية من حضرموت و المهرة إلى جبهات القتال في الشمال هذا اذا ما عملت الشرعية على شن هجوم على شبوة.