شكرا لمتابعة خبر عن خطير للغاية..الرئيس هادي يهز وجدان ابناء الشمال والجنوب ويبكيهم من شدة القهر بعد ارتكابه خطأ قاتل لا يغتفر..لن تصدق ابدا مافعله الرئيس هادي ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير للغاية..الرئيس هادي يهز وجدان ابناء الشمال والجنوب ويبكيهم من شدة القهر بعد ارتكابه خطأ قاتل لا يغتفر..لن تصدق ابدا مافعله الرئيس هادي ( صورة صادمة )

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كانت هذه تفاصيل خبر خطير للغاية..الرئيس هادي يهز وجدان ابناء الشمال والجنوب ويبكيهم من شدة القهر بعد ارتكابه خطأ قاتل لا يغتفر..لن تصدق ابدا مافعله الرئيس هادي ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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